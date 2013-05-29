Гаагский трибунал приговорил хорватов за убийства мусульман в Боснии

Международный трибунал в Гааге сегодня, 29 мая, приговорил шестерых боснийских хорватов за убийства мусульман во время конфликта на Балканах в 1992-1995 годах.

Об этом сообщает РИА Новости.

Обвиняемые получили сроки от 10 до 25 лет.

В частности, был осужден бывший премьер-министр непризнанной республики Герцег-Босны и руководитель Хорватского совета обороны Ядранко Прлич – он получил 25 лет тюрьмы.

Другие руководители Хорватского совета обороны – Бруно Стоич, Миливой Петкович и Слободан Праляк – были осуждены на 20 лет.

Бывший министр внутренних дел Герцег-Босны Валентин Чорич был приговорен к 16 годам лишения свободы, а Берислав Пушич, возглавлявший комиссию Хорватского совета обороны по обмену военнопленных – к 10 годам.

Суд установил, что лидеры Герцег-Босны хотели выселить мусульман с территории своего непризнанного хорватского государства и добивались этого преступными методами.

В частности, в Гааге разбирались случаи убийств, изнасилований и депортаций мусульманского населения.

Судебный процесс над Прличем и другими руководителями Герцег-Босны начался в 2006 году, после того, как в 2004 году они были выданы хорватскими властями Нидерландам.

Экстрадиция военных преступников в Гаагу была одним из шагов, которые Хорватия предприняла для вступления в Евросоюз. В ходе процесса в Гааге были допрошены более 200 свидетелей.

Как известно, непризнанная Хорватская республика Герцег-Босна, образовавшаяся в результате распада Югославии, просуществовала с 1991 по 1994 год. В 1994 году она вступила в Федерацию Боснии и Герцеговины, созданную после подписания Вашингтонского соглашения.

Напомним, как сообщал "Главред", в ноябре 2012 года Гаагский трибунал освободил 57-летних хорватских генералов Анте Готовину и Младена Маркача, сняв с них обвинения в преступлениях против сербов во время войны в Хорватии в 1995 году.

Также напомним, что один из наиболее одиозных обвиняемых трибунала – бывший президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Радован Караджич, который обвинялся в геноциде, сумел доказать свою невиновность по этому пункту обвинений.