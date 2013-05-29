Бостонский террорист поговорил с матерью по телефону: все в руках Господа

Бостонский террорист Джохар Царнаев, подозреваемый в совершении взрывов на марафоне в апреле этого года, впервые после ареста поговорил по телефону с матерью, которая в настоящее время живет в Махачкале.

О своем шестиминутном разговоре с сыном Зубейдат Царнаева рассказала агентству деловых новостей "Блумберг", - пишет ИТАР-ТАСС.

"Он сказал: "Со мной все хорошо, мои раны заживают. Все в руках Господа. Будь терпелива. Все будет хорошо", - передала Царнаева слова Джохара.

"Его психическое состояние нормальное, но ребенок находится в состоянии шока. Разговор был очень спокойным. Я знаю, что его заперли как собаку, как животное", - сказала Царнаева.

По ее словам, ей пообещали, что она сможет разговаривать с сыном по телефону один раз в месяц.

Как известно, при задержании он получил огнестрельные ранения и в настоящее время содержится в тюремном медицинском центре Девенс недалеко от Бостона.

15 апреля в центре Бостона, недалеко от финишной черты марафона прогремели два взрыва. Погибли три человека, более 260 получили ранения. Американские власти уверены, что организаторами и исполнителями этих взрывов были братья Царнаевы - 26-летний Тамерлан и 19-летний Джохар. Через несколько дней после теракта Тамерлан был убит в перестрелке с полицией.

Джохару были предъявлены обвинения в массовом убийстве, и теперь ему грозит наказание вплоть до смертной казни или пожизненного заключения. Первые судебные слушания по его делу назначены на 10 июля этого года.