Во Франции состоялась первая свадьба гомосексуальной пары

Во французском городе Монпелье 29 мая был заключен первый в стране однополый брак.

Об этом сообщает ТСН.

Брак заключен между 40-летним Венсаном Отеном и 30-летним Брюно Буало.

Церемонию проводил лично мэр города, а на свадьбе присутствовали около 600 гостей и примерно 200 журналистов.

Противники однополых браков попытались сорвать церемонию: в толпу гостей бросили дымовую шашку, однако торжественный процесс не прекратили.

Бросивший шашку мужчина задержан полицией.

Кроме того, в полицию поступил звонок с угрозами сорвать заключение брака.

Подробности инцидента в правоохранительных органах сообщить отказались. В настоящее время по факту звонка проводится проверка.

Меры безопасности в городе были усилены: власти опасались, что наиболее агрессивно настроенные противники легализации однополых браков попытаются испортить исторический момент заключения первого такого союза.

Активных противников однополых браков в городе видно не было, хотя полиция не исключала, что они могут прятаться в толпе.

Как известно, закон о легализации однополых браков вызвал во Франции ожесточенные споры и стал причиной многочисленных акций как против, так и за принятие закона.

Демонстрации в стране продолжаются еще с осени 2012 года. Президент Франции Франсуа Олланд 18 мая подписал этот документ, а конституционный суд несколько дней спустя признал его соответствующим основному закону страны.

После этого в воскресенье, 26 мая, на улицы Франции вышли около 150 тысяч противников однополых браков, протестующих против окончательного решения об их легализации. Демонстрация закончилась столкновениями с полицией.

При этом, согласно результатам опросов, право на заключение однополых браков поддерживают от 55 до 60% населения страны, а число сторонников идеи разрешить однополым парам усыновлять детей составляет немногим более 50%.

Фото: ТСН