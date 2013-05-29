В Иране готовы не брать в армию тех, кто пожертвует одну почку

В Иране готовы освобождать от службы в армии призывников, которые решатся пожертвовать ради этого одной из почек.

Об этом заявил заместитель главного военного комиссара вооруженных сил Ирана Муса Камали, передает "Голос России".

По его словам, донорство почек будет включено в список медицинских показаний для освобождения от службы.

Также донорская операция позволит уволиться тем, кто уже проходит срочную службу.

Ранее свидетельство о донорстве почки не принималось в качестве основания для отсрочки или освобождения от воинской повинности.

Отметим, что это не первое ужесточение отбора в вооруженные силы Ирана за последние несколько лет.

В 2011 году Камали объявил, что на службу не будут брать призывников, у которых один из родителей болен раком. Кроме того, в Иране начали освобождать от службы мужчин призывного возраста, у которых есть один брат-инвалид.

Тем временем, несмотря на постоянную угрозу войны с Израилем и США, в Иране постепенно сокращается срок призыва на воинскую службу. До 2004 года он составлял 21 месяц, но в 2008 году после двух сокращений был доведен до 16 месяцев.

По данным ЦРУ США, численность армии Ирана в 2011 году составляла около 545 тысяч человек, при населении в 78 миллионов.

Также стоит отметить, что в Иране донорство почек, в отличие от большинства стран мира, является платным: за донорский орган государство платит 2-3 тысячи долларов, не считая суммы, которую должны выплатить родственники реципиента.