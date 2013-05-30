Над пригородом Милана пронесся торнадо

В Италии над небольшим городом Кавенаго-Брианца, расположенным в 25 км от Милана, пронесся торнадо.

Об этом сообщает УНН.

В результате разгула стихии никто серьезно не пострадал, а ущерб предварительно оценили в несколько миллионов евро.

Как рассказали очевидцы, 29 мая в городе неожиданно поднялся сильный ветер, после чего местные жители увидели торнадо, который срывал крыши с домов и вырывал с корнем деревья.

Некоторые здания промышленной зоны были полностью уничтожены, а ряд автомобилей оказались опрокинутымию

Напомним, как сообщал "Главред", астролог Влад Росс предсказал Украине африканскую жару в первой половине июля.

"Особенно неблагоприятная ситуация на западе Украины, а также в Винницкой, Ровенской и, возможно, Киевской областях. На Востоке вряд ли будут случаться какие-то экстремальные ситуации", - подчеркнул он.