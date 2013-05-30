Сирия получила первую партию российских ракет С-300

В Сирию доставлена партия российских зенитных ракет С-300.

Об этом заявил президент страны Башар Асад в эфире телеканала "Аль-Манар", передает РИА Новости.

"Сирия получила первую партию российских зенитных ракет С-300", — подчеркнул глава государства, добавив, что оставшаяся часть партии прибудет в ближайшее время.

Асад также подтвердил, что в будущем Сирия будет отвечать на атаки с израильской стороны.

Отметим, что официальные сирийские СМИ пока воздерживаются от публикации высказываний сирийского президента.

Как известно, Россия неоднократно заявляла, что поставляет Сирии исключительно оборонительное вооружение согласно контрактам, заключенным еще до начала конфликта в этой стране.

В свою очередь, парламенты Евросоюза и США уже разрешили продавать оружие сирийским повстанцам, противостоящим Асаду.

Стоит отметить, что в прессе часто появляются сообщения об участии в конфликте израильских военных, иранского спецназа, британских и французских коммандос, а также российских кораблей.

Также напомним, что ранее лидеры НАТО, США и Европы заверили, что не станут участвовать в сирийской войне, если в стране не будет применяться химическое оружие.