Бывший телохранитель Березовского рассказал о тайном дневнике олигарха

Опальный российский бизнесмен Борис Березовский, умерший в Британии, хранил тайный дневник в своем доме в городе Аскот в графстве Беркшир, где в конце марта было обнаружено его тело.

Об этом рассказал бывший телохранитель Березовского, пишет Комсомольская правда.

Издание не сообщает его имени, но пишет, что экс-телохранитель Березовского израильского происхождения, хорошо владеет русским языком и проработал на олигарха пять лет.

В беседе с журналистами речь зашла о вышедшей два года назад скандальной книге подруги бывшей жены Березовского Галины Бешаровой Саши Нерозиной "Секретный дневник русского олигарха", в которой главный герой тайно от всех записывает свои мысли и переживания.

На вопрос, был ли у Березовского подобный дневник, собеседник ответил: "Да, Борис Абрамович действительно вел дневник с записями, о существовании которого было известно лишь единицам".

После смерти олигарха этот дневник, по словам телохранителя, "непонятно куда" пропал, пишет издание.

Собеседник также пояснил, что Березовский часто гостил в доме своей бывшей жены Галины, где, по предположению следствия, он покончил с собой. По словам телохранителя, олигарх всегда останавливался в главной гостевой комнате на втором этаже.

Экс-телохранитель высказал предположение, что, так как доверял своей бывшей жене, можно "с легкостью" предположить, что именно в ее доме он и хранил свой дневник.

"Я вообще подозреваю, что комната, в которой Березовский провел последние дни и часы своей жизни, до сих пор хранит его секреты", - считает он.

В основу романа Саши Нерозиной были положены реальные события из жизни Березовского и Галины, их взаимоотношения. В интервью прессе перед выходом книги в 2010 году Нерозина высказывала предположение, что и после развода Березовский любил свою бывшую супругу.

Как сообщалось, СМИ ранее сообщали, что за несколько дней до смерти Березовский составил новое завещание.

Напомним, Березовский был найден мертвым, 23 марта, в своем загородном доме в Аскоте. Результаты вскрытия показали, что причиной смерти было удушение, однако следов насилия на теле погибшего не найдено. Окончательную причину смерти бизнесмена британские полицейские смогут раскрыть только после завершения всех следственных работ.