В США самолет экстренно сел из-за попытки самоубийства на борту

На Аляске самолет совершил экстренную посадку из-за попытки самоубийства на борту. Женщина пыталась повеситься в туалете.

Как сообщает South China Morning Post, пассажирку рейса Чикаго-Пекин удалось спасти, однако ей потребовалась срочная медицинская помощь, пишет Lenta.ru.

Женщина средних лет с азиатской внешностью летела в салоне эконом-класса, и, по словам очевидца, отправилась в уборную сразу же после того, как поговорила со своим соседом — чернокожим американцем.

СМИ приводит свидетельство еще одного пассажира, который написал в своем блоге о случившемся на борту. Он не заметил ничего странного до того момента, когда экипаж попытался найти среди пассажиров медика. Блогер засвидетельствовал также, что впоследствии попытавшаяся покончить с собой женщина "выглядела ненормальной" и непрерывно кричала, когда ее выводили из самолета.

После экстренной посадки пассажиров рейса UA851 отправили в Сан-Франциско. Авиакомпания организовала для них вылет в Пекин другим лайнером.

Напомним, 24 мая, в лондонском аэропорту "Хитроу" сел самолет с охваченным огнем двигателем. На борту самолета, направлявшегося в Осло, было 75 пассажиров.