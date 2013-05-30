Неизвестный открыл стрельбу в центре Цюриха: есть раненые

В центре швейцарского города Цюрих в результате стрельбы, открытой неизвестным, несколько человек получили огнестрельные ранения.

Об этом сообщает местное информационное агентство АТС, пишет ИТАР-ТАСС.

По предварительной информации, преступнику удалось скрыться. Точное число пострадавших, их состояние и обстоятельства инцидента на данный момент не известны.

Как сообщают зарубежные СМИ, мужчина открыл стрельбу в культурном центре Perla Moda, расположенном в квартале Лангштрассе. Полиция сообщает, что два человека, которые получили ранения, госпитализированы.

Силы правопорядка оцепили квартал и перекрыли уличное движение, сообщает швейцарское агентство ATS со ссылкой на местную полицию.

Напомним, 28 апреля, в Риме во время принятия присяги новым правительством Италии в президентском Квиринальском дворце мужчина открыл стрельбу по карабинерам перед зданием правительственного дворца Киджи.

Один из карабинеров был серьезно ранен в горло, другой, по последней информации, — в голову. Кроме того, небольшое ранение получила беременная женщина, которая находилась на площади в момент ЧП. По информации врачей, жизнь раненых находится вне опасности.

Фото: russian.rt.com