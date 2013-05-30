Медики раскрыли одну из тайн смертельного коронавируса

Ученые вирусологи сделали открытие: инкубационный период нового "ближневосточного" коронавируса длиннее, чем считалось.



Согласно данным французских специалистов, прошло 12 дней, прежде чем у мужчины, заразившегося от инфицированного человека, с которым он лежал в одной палате, появились симптомы болезни, пишет MEDdaily.



Ранее считалось, что инкубационный период составляет примерно неделю. Сейчас понятно, что необходимо изолировать людей на 12 дней, вступивших в контакт с вирусом. Информация о длине инкубационного периода крайне важна - она помогает находить больных и спрогнозировать возможное количество инфицированных.



Сейчас насчитывается 49 официально подтвержденных фактов заражения вирусом. 27 из инфицированных скончались. Львиная доля пострадавших приходится на Саудовскую Аравию. Также смертельный исход зафиксирован во Франции, житель которой заразился вирусом в Дубаи в апреле и умер уже в мае.



Коронавирус проник также в Великобританию, Германию, Тунис.

Украинские медики не исключают, что он есть и в нашей стране. Систем для диагностики этого заболевания в нашей стране нет. На днях Всемирная организация здравоохранения назвала коронавирус главной глобальной угрозой человечеству.