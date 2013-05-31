Бостонский террорист выздоравливает и говорит, что невиновен

Мать Джохара Царнаева, который подозревается в организации взрывов марафона в Бостоне, сообщила, что здоровье ее сына улучшилось и он уже может ходить.

В интервью Ассошиэйтед Пресс Зубейдат Царнаева сказала, что ее сын заверил ее в телефонном разговоре, что он и его брат, погибший в перестрелке с полицией, ни в чем не виноваты, пишет ВВС.

По ее словам, ее сыну сложно самому понять, что именно произошло.

"Он не скрывал своих эмоций, он словно кричал на весь мир: "Что это? Что происходит?", - сказала она. - Я просто почувствовала, что он сходит с ума от несправедливости того, что с нами произошло, от того, что они убили нашего невиновного Тамерлана".

Напомним, 19-летний Джохар Царнаев, которому предъявлены обвинения в применении оружия массового поражения и злонамеренном уничтожении имущества, находится в тюремной больнице.

В результате взрыва на финишной черте бостонского марафона 15 апреля погибли три человека, более 280 получили ранения.