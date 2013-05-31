Саакашвили обвинили в трате государственных денег на ботокс

В отношении президента Грузии Михаил Саакашвили расследуют дело о нецелевых тратах. В ближайшее время он будет вызван на допрос в прокуратуру.

Согласно обнародованным документам, на которых стоит гриф "секретно", бюджетные деньги пошли на косметические процедуры, пишет "Грузия Онлайн".

Документы, свидетельствующие о нецелевых тратах президента, обнародовал грузинский телеканал "Имеди".

Как сообщают СМИ, в одной из клиник Нью-Йорка глава государства потратил свыше 11 тысяч долларов на уколы ботокса.

Журналисты выяснили, что Саакашвили сделал себе две косметические операции. Первая прошла 23 февраля 2009 года, за нее было уплачено 5,6 тысячи долларов. Вторая состоялась 23 сентября 2011 года и обошлась государственному бюджету в 5,8 тысячи долларов.

В секретных документах также значится, что президент заплатил почти шесть тысяч фунтов стерлингов за обнаженный портрет некой американской актрисы. Имя этой актрисы не называется. Он также оплатил проживание американской бизнес-леди Кристины Вусава в гостинице Radisson. И купил ей спортивную обувь. Общая сумма этих расходов составила почти 7 тысяч лари (чуть более 4 тысяч долларов).

Руководитель пресс-службы главной прокуратуры Грузии Хатуна Паичадзе сообщила, что по этому делу ведется следствие.

"Следствие имеет право допросить всех, в том числе и президента, если это необходимо для дела. Закон не запрещает допрос президента", – подчеркнула Паичадзе.

Напомним, ранее Саакашвили в Стамбуле также делали две операции.