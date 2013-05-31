Бунт в Киргизии: восставшие захватили обладминистрацию и жгут "коктейль Молотова"

На юге Киргизии в Джалал-Абаде разразился бунт, участники которого захватили здание областной администрации, при этом они жгут бутылки с "коктейлем Молотова".

По словам одного из протестующих, здание захватили около 300 сторонников осужденных депутатов парламента от оппозиционной фракции "Ата-Журт" ("Отечество") Камчибека Ташиева, Таланта Мамытова и Садыра Жапарова, сообщают Вести.ru.

Участники акции требуют освобождения депутатов, которые были осуждены за попытку незаконного захвата власти после митинга за национализацию золоторудного месторождения "Кумтор".

Кроме того участники акции в Джалал-Абаде выразили солидарность с протестующими в Джеты-Огузском районе Иссык-Кульской области (север Киргизии), которые требуют расторжения соглашения с канадским инвестором компанией "Центера" по разработке месторождения "Кумтор".

Милиция не препятствовала действиям митингующих, никто из сотрудников администрации не пострадал. В свою очередь пресс-секретарь Джалал-Абадской областной администрации Орозалы Карасартов заявил, что ворвавшиеся в здание администрации люди настроены "крайне агрессивно".

Они подогнали к зданию грузовик со щебнем, а также в целях устрашения сожгли в нескольких местах на площади перед зданием госадминистрации в центре Джалал-Абада бутылки с зажигательной смесью. При этом сторонники оппозиции никого не пускают в здание администрации, и пока не идут на переговоры.

В Джеты-Огуском районе Иссык-Кульской области Киргизии четвертые сутки проходит акция протеста сторонников расторжения соглашения по разработке иностранными инвесторами золоторудного месторождения "Кумтор", которая переросла в пятницу в массовые беспорядки. В этом районе указом президента введено чрезвычайное положение и комендантский час.

Ранее "Главред" сообщал, что в 2010-м именно в Джалал-Абаде сторонники экс-президента Курманбека Бакиева захватили здание регионального телевидения.

Фото: vesti.ru