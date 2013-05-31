ДТП в Египте: 9 человек сгорели заживо, еще 22 – ранены

В пятницу, 31 мая, в Египте на юге Синая произошло ДТП, жертвами которого стали девять человек.

Об этом со ссылкой на Telegraph сообщают Подробности.

Еще 22 человека получили травмы различной степени тяжести. Все погибшие и пострадавшие - граждане Мексики.

Автобус с туристами следовал от монастыря Святой Екатерины в сторону курорта Дахаб. Авария произошла примерно в 30 километрах от монастыря. Водитель не справился с управлением, машину занесло, и она перевернулась. Как сообщили в полиции, от сильного удара автобус загорелся.

К месту происшествия прибыли 12 машин "скорой помощи", которые доставили раненых в госпиталь Шарм-эш-Шейха. Установлено, что всего в автобусе находились 40 человек. По факту происшествия начато расследование.

Ранее "Главред" сообщал, что в Египте трагически погибла актриса Оксана Гайвась, внучка выдающегося украинского архитектора Анатолия Добровольского. Катаясь на квадроцикле в пустыне, девушка упала с машины и ударилась головой. После трех дней пребывания в коме, не приходя в сознание, она умерла.