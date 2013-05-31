В Германии голые FEMEN напали на супермодель Хайди Клум, опубликованы фото

В Германии активистки скандального женского движения FEMEN провели очередную топлес-акцию протеста. Обнаженные по пояс девушки выскочили на сцену в финале телешоу "Будущая топ-модель Германии" (Germany's Next Topmodel), ведущей которого является немецкая топ-модель Хайди Клум.

Популярный в Германии проект был назван "программой в формате сутенер-шоу, где всемирно известная супермодель Хайди Клум выполняет роль "мамочки" и формирует из стайки несовершеннолетних девочек законченных фэшн-дур". Вердикт секстремисток был суров и беспощаден: "Го*нозрелище", сообщает NEWSru Israel.

Активистки во время прямого эфира прорвались через оцепление и на глазах стадиона, заполненного 15 тыс. зрителей, и многомиллионной телеаудитории, обрушились с обвинениями на Хайди Клум. На телах активисток было написано: "Heidi's Horror Picture Show" ("Шоу ужасов Хайди").

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Как отмечается в заявлении движения, занимающегося "топлес-акциями" протеста, FEMEN рассматривает модную индустрию "как элемент сутенерского бизнеса и последовательно выступает против коммерциализации женского тела". "Стоп фэшн-бизнес! Стоп проституция! Истинное предназначение женщины - революция!", - отмечается в воззвании.

Ранее "Главред" сообщал, что это уже не первая акция FEMEN в Германии. Ранее они провели топлес-акцию простеста и сожгли пластиковую куклу Барби (ФОТО).

Фото: facebook.com