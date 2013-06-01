Массовые беспорядки в Турции: десятки погибших и раненых

В последние дни в Турции продолжаются массовые беспорядки, жертвами которых стали десятки людей.

Полицейские разогнали массовые акции протеста в Стамбуле и Анкаре, используя слезоточивый газ и водометы. Сообщается о десятках раненых, пишет BBC.

А очевидцы в соцсетях говорят о 27 погибших в акциях протестах по всей Турции. При этом протесты продолжаются - из азиатской части Стамбула ночью тысячи людей переходили по мосту в центральную часть города для поддержки протестующих, сообщает РБК-Украина.

Протесты начались несколько дней назад в Стамбуле из-за недовольства жителей планами городских властей по реконструкции центральной площади Таксим. Проект реконструкции предусматривает строительство торгового центра в популярном парке, а также расширение проезжей части вокруг площади.

Как отмечают эксперты, демонстрации против реконструкции постепенно перетекли в протесты против премьер-министра страны и находящейся у власти Партии справедливости и развития.

Ранее турецкие полицейские разогнали многотысячный первомайский марш протеста в Стамбуле.