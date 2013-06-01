Новый торнадо в Оклахоме убил пять и ранил десятки человек

В пятницу, 31 мая, в американском штате Оклахома в результате торнадо погибли, по меньшей мере, пять человек и были еще несколько десятков человек

Об этом со ссылкой на телеканал Fox News сообщает РБК-Украина.

Тела погибших уже опознаны. Среди них - мать и малолетний ребенок, которые были найдены на шоссе Interstate 40 недалеко от Оклахомы-сити, а также тела еще троих человек, найденных в пригороде Оклахома-сити.

В больницы за помощью обратились около 50 человек. Из числа госпитализированных, состояние пяти человек медики оценивают как "критическое".

Торнадо обесточил 86 тыс. домов. В аэропорту Оклахома-сити объявлена эвакуация.

Ранее "Главред" сообщал, что Оклахома, Айова и Канзас уже становились жертвами стихии - в ночь на 21 мая на эти штаты уже обрушились несколько десятков торнадо. Тогда погибли 24 человека, а ущерб составил около 2 млрд долл.

Фото: caller.com