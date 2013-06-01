Турецкий премьер отказал бунтовщикам: строительство будет продолжено

В Турции четвертые сутки продолжаются акции протеста, вызванные намерением властей провести реконструкцию центрального парка в Стамбуле и построить там торговый центр. А премьер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что работы будут продолжены, несмотря на возмущение многих горожан, которое переросло в массовые демонстрации.

При этом Эрдоган не уточнил, собираются ли власти строить в исторической части парка торговый центр, против чего и возмутились жители города, сообщает BBC.

Он также заявил, что полиция останется на центральной площади Таксим для соблюдения порядка, и призвал демонстрантов немедленно прекратить протестные акции.

Начавшиеся несколько дней назад демонстрации против реконструкции парка в Стамбуле постепенно переместились в Анкару и перетекли в протесты против премьера и находящейся у власти Партии справедливости и развития.

Накануне полиция попыталась выдавить демонстрантов с площади Таксим при помощи водометов и слезоточивого газа. Более ста человек получили ранения.

Эрдоган уже пообещал провести расследование по поводу обвинений в адрес полицейских в применении насилия к протестующим.

Ранее "Главред" сообщал, что в результате массовых беспорядков в Турции погибли 27 человек, еще десятки – ранены.

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Видео: youtube.com/euronewstr