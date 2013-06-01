В центре Брюсселя прогремел взрыв, пострадали 9 человек

В субботу, 1 июня, в центре Брюсселя произошел взрыв, в результате чего пострадали девять человек, из них трое - получили сильные ожоги.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, произошел взрыв бытового газа в жилом доме.

Все пострадавшие, включая двух проходивших мимо здания туристов, доставлены в военный госпиталь для ожоговых больных.

Проезд по бульвару Аспах, где расположен дом, временно блокирован. Пожар, возникший вслед за взрывом, уже потушен.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На место происшествия прибыл бургомистр Брюсселя Фреди Тиельманс.

Ранее "Главред" сообщал, что в конце апреля произошел взрыв газа в центре Праги. Пострадали 36 человек, из них - 6 иностранцев, включая 1 гражданина Португалии и 1 гражданина Словакии.

Фото: rtbf.be , видео: youtube.com