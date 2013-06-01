В России возродили партию - "спецназ Путина"

Председатель российской партии "Родина" Алексей Журавлев заявил, что семь предвыборных статей президента Владимира Путина стали программой организации.

"Теперь наша программа — это все семь предвыборных программных статей президента РФ Владимира Путина. Это семь ударов Путина", — заявил Журавлев, выступая на съезде партии с программной речью, сообщает РИА Новости.

"В этих семи статьях изложена национальная стратегия России, которую мы полностью разделяем и поддерживаем", — отметил он. По его словам, эта программа, хотя ее писала не партия, по сути, целям, задачам близка "Родине".

"Уверен, что партия в ближайшее время сможет приступить к реализации президентской программы. Партия "Родина" — это спецназ президента", — добавил Журавлев.

По его словам, партия подготовила пакет законодательных инициатив по военно-патриотическому воспитанию молодежи, возрождению оборонного комплекса страны и изменению миграционного законодательства.

"Мы настаиваем на изменении миграционного законодательства, его систематизации, мерам по защите от нелегальной миграции", — отметил Журавлев.

Информагентство сообщает, что многие делегаты предпочли пиджакам и галстукам камуфляжные костюмы и военные ботинки. Как рассказал журналистам один из делегатов съезда, распоряжения от руководящих органов партии, чтобы одеть камуфляж, не поступало. "Просто возникла такая идея и мы купили форму, и пришли в ней на съезд", — сказал делегат.

Ранее "Главред" сообщал, что "Родина" была создана в августе 1998 года. В 2003-м под руководством Дмитрия Рогозина она получила 9,02% голосов россиян и провела в парламент 29 депутатов. В 2006 году партия фактически прекратила свое существование.

Последовавшие конфликты в руководстве структуры вынудили Рогозина уйти из партии. А сама "Родина" стала частью "Справедливой России". 20 сентября 2011 года Рогозин обвинил лидера "Справедливой России" Сергея Миронова в рейдерском захвате "Родины" и заявил о намерении вернуть ее на политическое пространство страны.

фото: rodina.ru