Число жертв торнадо в Оклахоме возросло почти в два раза

Число жертв торнадо в американском штате Оклахома выросло до девяти человек, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на врачей больницы, куда доставляют пострадавших.

Ранее сообщалось о гибели пяти человек, в том числе женщины с ребенком. Более 100 человек были доставлены в местные госпитали с ранениями различной степени тяжести, сообщает РИА Новости.

Без электричества остались 210 тысяч человек. Чрезвычайное положение объявлено в штатах Оклахома и Миссури.

Несколько торнадо зафиксированы в Оклахоме, преимущественно в пригородах Оклахома-сити, где в мае при аналогичном бедствии погибли 24 человека. Предупреждения о торнадо были распространены в штатах Оклахома, Канзас и Миссури.

Ранее "Главред" сообщал, что Оклахома, Айова и Канзас уже становились жертвами стихии - в ночь на 21 мая на эти штаты уже обрушились несколько десятков торнадо. Тогда погибли 24 человека, а ущерб составил около 2 млрд долл.