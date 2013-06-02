В Турции при разгоне протестов погибли два человека, 900 - арестованы

2 июня 2013, 10:09

Во время разгона полицией антиправительственных протестов в Стамбуле погибли два человека, более тысячи получили ранения.

Турция охвачена беспорядками

В Стамбуле при разгоне полицией антиправительственных выступлений погибли два человека, еще более тысячи получили ранения.

Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщила Международная правозащитная организация Amnesty International, передает Newsru.co.il.

Как стало известно, один из участников акции умер от сердечного приступа. Причины смерти второго пока неизвестны.

Министр внутренних дел Турции Муаммар Гюлер заявил, что за два дня демонстраций в Стамбуле, Анкаре, Измире и других городах страны были арестованы 939 манифестантов

31 мая и 1 июня по всей стране прошло более 90 акций протеста.

Акции против премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются.

Утром в воскресенье, 2 июня, около пяти тысяч демонстрантов собрались у здания канцелярии главы правительства Турции в Стамбуле.

Протестующие попытались забросать резиденцию камнями, полиция в ответ применила слезоточивый газ, водометы и перцовый аэрозоль. В столкновениях были ранены 7 полицейских.

Демонстранты также атаковали автомобили турецких телеканалов в знак протеста против слабого освещения последних событий в СМИ. В Анкаре несколько сотен манифестантов жгут костры в округе Тунали.

Отметим, что протесты начались из-за вырубки деревьев в парке в центре Стамбула. Накануне премьер Турции заявил, что работы по изменению облика центральной площади Таксим в Стамбуле будут продолжены и никакие протесты им не помешают.

При этом премьер не стал комментировать тот факт, что протесты в стране превратились в политические, а манифестанты требуют немедленной отставки правительства.

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