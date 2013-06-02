Мэр столицы Дагестана арестован за организацию убийства

Мэр Махачкалы Саид Амиров в субботу, 1 июня, был задержан и этапирован в Москву по подозрению в организации убийства.

Об этом заявил заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров, передает РИА Новости.

"Узнав о задержании мэра, я стал уточнять информацию в правоохранительных структурах, представитель Следственного комитета РФ мне сообщил, что мэр доставляется в Москву, где суд будет избирать ему пресечения", - сказал Джафаров.

Как выяснилось, в отношении градоначальника возбуждено уголовное дело по подозрению в организации убийства в декабре 2011 года руководителя следственного отдела СК России по Советскому району города Махачкалы Арсена Гаджибекова.

Задержание мэра Махачкалы, возглавляющего, в том числе махачкалинское отделение партии "Единая Россия", по словам единороса Ибрагима Ибрагимова, стало неожиданностью для однопартийцев.

"О нем говорили много, о его прошлом какие-то криминальные вещи, но все это было на уровне слухов и судом не доказано, это большая неожиданность, что он именно причастен к организации убийства. Можно было бы допустить причастность к каким-то другим вопросам, имущественным, собственности, мало ли сейчас экономических мотивов, я удивлен, что такая предварительная постановка вопроса", - сказал Ибрагимов.

Он отметил, что работа отделения партии после задержания Амирова продолжится без изменений.

"Для партийной организации не очень приятный факт, но партия как работала, так и будет работать, столичная партийная организация была на лучшем счету", - уточнил Ибрагимов.

По его словам, пока не нужно делать поспешных выводов и стоит ждать заключения следствия и суда.

"Каждый член партии несет ответственность по уставу, его могут исключить, если будет установлена его причастность, и он будет виновен", - отметил Ибрагимов.