В российском Кемерово в первые дни лета выпал снег: опубликовано видео

В Кемерово первые дни июня местные жители встретили под снегом, а температура опустилась до минус двух градусов.
В российском Кемерово утром в воскресенье, 2 июня, выпал снег.
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
Как заявили в местном гидрометеоцентре, температура воздуха опустилась до минус двух градусов, что является для июня абсолютной аномалией.
Согласно прогнозам синоптиков, днем столбик термометра должен подняться до +10 градусов.
Отметим, что погода в Кемерово была холодной на протяжении всего мая, в начале прошлого месяца также выпадал снег.
В связи с этим в регионе был продлен отопительный сезон — он завершился лишь 27 мая.
Кроме того, холода отложили посевную кампанию.
Напомним, как сообщал "Главред", на исходе мая в нескольких традиционно теплых странах Европы также неожиданно выпал снег.
Фото: Lenta.ru