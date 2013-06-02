В российском Кемерово в первые дни лета выпал снег: опубликовано видео

В российском Кемерово утром в воскресенье, 2 июня, выпал снег.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Как заявили в местном гидрометеоцентре, температура воздуха опустилась до минус двух градусов, что является для июня абсолютной аномалией.

Согласно прогнозам синоптиков, днем столбик термометра должен подняться до +10 градусов.

Отметим, что погода в Кемерово была холодной на протяжении всего мая, в начале прошлого месяца также выпадал снег.

В связи с этим в регионе был продлен отопительный сезон — он завершился лишь 27 мая.

Кроме того, холода отложили посевную кампанию.

Напомним, как сообщал "Главред", на исходе мая в нескольких традиционно теплых странах Европы также неожиданно выпал снег.

Фото: Lenta.ru