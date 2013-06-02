Онищенко обвинил грузинских диверсантов: они занесли в Россию африканскую чуму

Африканская чума на территории России появилась после атаки экономических диверсантов из Грузии.

Об этом заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, передает УНН.

По его словам, диверсанты были направлены грузинской стороной.

"Это не случайная, а четко спланированная акция, цель которой – подорвать экономику южных и северокавказских регионов России", - отметил Онищенко.

Напомним, ранее стало известно, что главный ветеринар Грузии Коба Дзамашвили заявил, что африканская чума в России не могла проникнуть из Грузии, поскольку такой болезни там просто нет.