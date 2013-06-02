В Праге объявлена угроза наводнения и началась эвакуация

В столице Чехии объявлен третий уровень угрозы наводнения, началась эвакуация населения Праги.

Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время через Влтаву протекает 1510 кубометров воды в секунду, а граница третьего уровня опасности составляет 1500 кубометров в секунду.

Из зон возможного затопления началась эвакуация населения. В районе Прага-10 свои дома уже покинули около 30 человек.

В столице Чехии в срочном порядке создаются центры по эвакуации населения, готовятся эвакуационные автобусы. Вероятно, в ближайшее время, начнется эвакуация больницы "На Франтишку".

Исполняющий обязанности мэра Праги Томаш Худечек сообщил, что в зоне возможного затопления установлены и устанавливаются защитные барьеры.

На помощь властям столицы Чехии пришла армия, военнослужащие также заняты возведением защитных барьеров.

Магистрат Праги в связи с наводнением открыл бесплатную информационную телефонную линию 800 100 991.

Фото и видео: Вести.ru