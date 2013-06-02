В ЮАР ищут деньги Муаммара Каддафи

Власти ЮАР ищут на территории страны деньги, принадлежавшие покойному лидеру Ливии Муаммару Каддафи или его родственникам.

Об этом заявили в Минфине ЮАР, передает "Интерфакс".

"С этим запросом в министерство финансов обратилась группа людей, утверждающих, что представляют нынешнее ливийское правительство", - пояснили в министерстве.

По данным южноафриканской прессы, представители Ливии уже обсудили данный вопрос с руководством ЮАР, в частности, - с президентом страны Джейкобом Зумой.

В сообщениях говорится, что в Триполи стремятся вернуть сумму в примерно 1 млрд долларов, которая предположительно хранится в нескольких банках ЮАР.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, "деньги Каддафи" искали в банках Италии, Швейцарии, Франции и даже Беларуси.