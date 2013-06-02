Наводнение в Праге: двое погибших, перекрытое метро, газ и улицы

На окраине Праги, в городке Тржебенице, спасатели обнаружили тело второй жертвы наводнения: в обрушившемся доме был найден труп мужчины.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции Зденека Халупу сообщает РИА Новости.

"Спасательная операция в зоне затопления проходит в трудных условиях, так как к домам можно подплыть только на лодке", — рассказал он.

Отметим, что первой жертвой наводнения стала женщина, также найденная в Тржебенице под обломками рухнувшего дома.

Кроме того, Служба спасения вторые сутки разыскивает троих своих сотрудников, пропавших без вести при оказании помощи населению.

Также отметим, что для спасения граждан используются также вертолеты.

Напомним, в столице Чехии объявлен третий, наивысший уровень угрозы наводнения.

Также этот были вынуждены объявить власти 50 городов страны.

В Праге из зон затопления начали эвакуировать население.

Между тем, в центральных районах Чехии продолжаются дожди, а уровень воды в реках растет.

Отметим, что власти Праги 2 июня приняли решение полностью закрыть 19 улиц вблизи разлившейся реки Влтавы в связи с затоплениями и строительством защитных барьеров.

"Закрыта, в частности, зона, ограниченная улицами Котелни, Надражни, Лидицка и улицами Ботанице, Элишки Пешковой, Петржинска в районе Прага-5", — говорится в сообщении городского магистрата.

Ожидается, что в ближайшее время будет принято решение о закрытии для движения всех видов транспорта на еще пяти улицах чешской столицы. Большинство улиц расположены в непосредственной близости от реки Влтавы и разлившейся речки Ботич.

Чрезвычайное положение в связи с наводнением в Праге объявило и газовое предприятие Prazska plynarenska.

"Чрезвычайное положение означает, что газовое предприятие может при необходимости начать отключение газа в зонах, подвергшихся затоплению", — сказал пресс-секретарь предприятия Мирослав Вранек.

По его словам, 2 июня прошло заседание кризисного штаба пражского газового предприятия, и был подготовлен план необходимых шагов, связанных с отключением газа потребителям.

Газ уже отключен в районе знаменитого Карлова моста, в частности, в здании на набережной Сметаны в "Лавке Новотного".

Также был закрыт для посетителей и знаменитый во всем мире пражский зоопарк в районе Троя. Начата эвакуация животных.

"Гориллы уже находятся в безопасной зоне. Идет эвакуация черепах, тапиров и других животных", - отмечается в сообщении администрации зверинца.

В августе 2002 года катастрофическое наводнение, обрушившееся на Прагу, нанесло большой ущерб зоопарку, во время наводнения утонули многие животные.