Полиция Турции за два дня задержала 1700 протестующих

Общее число задержанных в ходе массовых беспорядков в Турции превысило 1700 человек.

Об этом заявил турецкий министр внутренних дел Муаммер Гюлер, передает Lenta.ru.

При этом глава МВД добавил, что большинство задержанных были отпущены на свободу после допросов и установления личностей.

Согласно данным, которые Гюлер представил в докладе, за последние дни в 67 городах по всей Турции прошло 235 протестных демонстраций. В ходе столкновений получили ранения 58 гражданских лиц и 115 сотрудников правоохранительных органов.

Министр категорически опроверг заявления правозащитников о том, что пострадали сотни людей, а несколько человек погибли.

Гюлер заявил также, что во время беспорядков, начиная с пятницы, 31 мая, нанесен ущерб почти сотне полицейских автомобилей, 94 магазинам и сотням частных легковых машин.

Общий материальный ущерб от беспорядков оценивается в сумму свыше восьми миллионов евро.

Напомним, беспорядки в Турции начались вечером в пятницу в Стамбуле, поводом для них послужили планы властей вырубить парк, который прилегает к площади Таксим.

Полиция разогнала вышедших на площадь демонстрантов, и после этого протестные акции распространились на другие города, включая турецкую столицу Анкару. 2 июня появились сообщения о нормализации обстановки, однако в тот же день в Анкаре полиция разогнала очередную демонстрацию при помощи водометов и слезоточивого газа.

В ходе беспорядков изначальные природозащитные лозунги протестующих трансформировались в политические: участники волнений выступают против правительства Реджепа Тайипа Эрдогана.

Премьер-министр, в свою очередь, заявляет, что беспорядки инспирированы оппозицией, а позиция их участников не отражает массовых настроений в обществе.