Сильные наводнения в Европе: главные подробности

17 июня 2013, 14:30

Чехия, Германия и Австрия пострадали от сильнейших наводнений. Большая вода накрыла Словакию, Венгрию, Хорватию, Сербию, Швейцарию и Польшу. Погиб 21 человек.

  • Наводнение в Венгрии фото: EPA/UPG
  • Наводнение в Праге ЕРА / UPG
  • Наводнение в Праге Вести.ru
  • Наводнение в Праге Вести.ru
  • Наводнение в Праге Вести.ru
  • Наводнение в Праге ЕРА / UPG
  • Наводнение в Праге ЕРА / UPG
  • Наводнение в Праге ЕРА / UPG
  • Наводнение в Праге ЕРА / UPG
  • Наводнение в Праге ЕРА / UPG
  • Наводнение в Праге ЕРА / UPG
  • Наводнение в Германии: Магдебург EPA / UPG

Европу охватили наводнения - больше всего пострадали Чехия, Германия и Австрия. Знчительно меньше пострадали Словакия, Венгрия, Хорватия, Сербия, Швейцария и Польшу, однако сумма ущерба все равно измеряется в миллиардах евро. Число жертв наводнения достигло 21-го.

В Германии "большая вода" захватывает  новые территории в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн и Бранденбург, и уже грозит Берлину. При этом ущерб от наводнения может составить до 12 млрд евро.

Чтобы остановить воду, прорвавшую плотину в земле Саксония-Анхальт, военным пришлось взорвать и затопить три баржи (ФОТО), котрые станут основой для срочно возводимой искусственной дамбы на Эльбе.

Ущерб Чехии составляет 8,8 млрд крон (около 343 млн евро). В страховых компания зарегистрированы 30 тысяч заявлений о возмещении убытков.

В Будапеште тысячи солдат и добровольцев укладывали вдоль берегов Дуная мешки с песком. В строительстве дамб участвовали даже бойцы элитного подразделения по борьбе с терроризмом. Однако стихия все равно затопила часть города, где вода поднялась до пояса (ФОТО).

В Варшаве разразился целый потоп - улицы превратились в реки, люди сидели на крышах машин (ФОТО).

Кроме того, потоп может затронуть юго-запад региона Мекленбург-Передняя Померания, а также второй по численности населения в ФРГ город Гамбург, который также стоит на Эльбе. 

В Братиславе вода поднялась на 10,31 метра, однако защитные барьеры на Дунае в столице Словакии выдержали натиск водной стихии.

Напомним, что около двух недель назад начало серьезно затапливать Прагу, при этом в Чехии погибли восемь человек. В столице и еще 50 населенных пунктах страны был объявлен третий, самый высший уровень угрозы наводнения. Проходила эвакуация населения, был закрыт Пражский зоопарк - из него эвакуировали животных. Полностью были перекрыты 19 улиц в районе реки Влтава, закрыты восемь станций метро. Сейчас нормальная жизнь города почти восстановлена.

Наводнение в Праге

Стихия также ударила по Германии, где уже погибли семь человек, еще несколько считаются пропавшими без вести. Сильные дожди, идущие несколько дней, привели к потопу в ряде регионов страны, особенно серьезно пострадала Бавария, где, по информации местных властей, подобных потопов никогда не было. Кроме того, пострадали Саксония, Баден-Вюртемберг и Тюрингия. В некоторых районах власти готовились к так называемым "столетним наводнениям".

Новые подробности и фото наводнений в Европе смотрите здесь

В частности, власти расположенного на месте слияния трех рек (Дунай, Инн и Ильц) города Пассау ожидали, что уровень воды в городской черте может подняться до 11 метров, перекрыв, таким образом, показатель "столетнего наводнения" 2002 года. Городу даже пришлось обратился за помощью к военным.

В свою очередь, баварский земельный министр по охране окружающей среды Марсель Хубер отметил, что ситуация была хуже, чем во время последнего крупного наводнения, которое произошло в 1999 году. "Такого в Баварии еще не видели", — заявил он.

В эпицентр стихии попала Саксония- Анхальт. Из ближайших окрестностей Магдебурга, расположенных восточнее Эльбы, эвакуировали все престарелых людей. Был затоплены ряд улиц Дрездена, закрыты для движения транспорта дороги и мосты, с перебоями ходили поезда.

Министр финансов Вольфганг Шойбле заверил, что в случае необходимости правительство увеличит объем финансовой помощи пострадавшим от наводнения.

Больше о том, как затапливает Прагу, читайте ЗДЕСЬ

Наводнение в Германии

Серьезно пострадала от наводнений и Австрия - прежде всего, западная и центральная части страны. Здесь тоже погибли люди, были пропавшие без вести.

Сотни жителей эвакуированы, тысячи участвовали в ликвидации последствий наводнений. Железнодорожное и автомобильное сообщение на западе страны было затруднено. Было остановлено железнодорожное движение через Зальцбург, являющийся важным международным жд-узлом.

В местечке Санкт Йоханн им Понгау оползень смыл трех человек. Один из них — 62-летний фермер — был вскоре найден мертвым. Скорее всего, он погиб на месте. В этом же районе автомобиль попал в поток грязи и камней, но водитель был спасен.

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По всей стране были мобилизированы добровольные пожарные дружины и спасатели. В Зальцбурге к ликвидации последствий наводнения привлекали вооруженные силы. В то же время, Красный Крест Зальцбурга направлял помощь в соседнюю Баварию.

Наводнение затронуло в наибольшей степени австрийские федеральные земли Форальберг на крайнем западе страны, долины Тироля, Зальцбург и Верхнюю Австрию. В Нижней Австрии и Вене была введена повышенная готовность к опасности наводнения. Эвакуации произведены в районах Обердорфа, Кутцбюэля и Куфштайна, Гмундена, в других местах.

Новые фото наводнения в Центральной Европе СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ 

Последствия наводнений в Европе

Видео: Novinky.cz, Youtube, RT.

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