Скандал в США: кухонный чайник сравнили с Гитлером

В США разразился скандал, после того как американские блоггеры пришли к выводу, что чайник на рекламном плакате одной из компаний, вывешенном на шоссе возле Калвер-Сити в Калифорнии, подозрительно напоминает Адольфа Гитлера.

Об этом со ссылкой на сайт телеканала NBC Today сообщает Newsru.co.il .

Один из пользователей соцсети Reddit поместил этот баннер в своем блоге, снабдив подписью: "Чайник похож на Гитлера" и отметив, что ручка "фашистского" чайника напоминает прилизанную челку фюрера, крышка - усы, а носик - поднятую вверх правую руку.

Один из комментаторов посетовал на то, что завтра его кофе "будет пахнуть геноцидом", а другой выразил уверенность в том, что этот чайник "производит лишь белый чай", намекая на расовую нетерпимость фюрера.

К возмущению блоггеров руководство компании отнеслось без особого пиетета, заявив на своей странице в социальной сети Twitter, что не имели в виду ничего выходящего за рамки кухни, а если бы хотели каких-то параллелей, то выбрали бы забавный, а не мрачный персонаж – например снеговика.

По мнению экспертов, данный скандал не нанес никакого ущерба репутации компании, а скорее наоборот – привлек к ней внимание и поднял уровень продаж, и сегодня "чайник, похожий на Гитлера" не просто найти в магазинах.

Ранее "Главред" сообщал, что в марте 2012-го еврейская община Турции была возмущена рекламой шампуня, авторы которой использовали старые записи выступления лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

фото: telegraph.co.uk