Заму Медведева едва не проломили голову

Зам главы правительства РФ Дмитрия Медведева - вице-премьер Аркадий Дворкович получил травму во время футбольного матча с англичанами.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря замглавы правительства Алию Самигуллина сообщает РИА "Новости".

"Во время футбольного матча в рамках фестиваля "Арт-футбол" Аркадий Дворкович столкнулся с английским игроком. Дворкович был вынужден уйти с поля, ему была оказана помощь. Столкновение с английским игроком произошло в конце первого тайма. Дворкович дождался окончания матча, после чего поехал в больницу, чтобы показать травму медикам", — сообщила Самигуллина.

По ее словам, врачи оказали вице-премьеру необходимую помощь и решили оставить его в больнице до утра, чтобы провести дополнительное обследование.

"Аркадия Дворковича оставили в больнице на всякий случай, чтобы провести дополнительное обследование. Ни о какой срочной госпитализации речи не шло", — сообщила пресс-секретарь.

Ранее "Главред" сообщал, что во время футбольного матча "Шахтер" – "Рома" в Донецке известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой почувствовал себя плохо и даже был госпитализировали в местную больницу им. Калинина.

фото: uralweb.ru