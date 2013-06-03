Европа готовится к "столетнему наводнению": опубликованы новые фото

Наводнение, начавшееся в Германии после затяжных дождей, охватывает новые регионы: к удару стихии, от которой серьезно пострадал юг и восток страны, готовится западная федеральная земля Рейнланд-Пфальц.

В пострадавших регионах ситуация только обостряется, сообщает РИА "Новости".

Больше всего пострадали Бавария, Саксония, Баден-Вюртемберг и Тюрингия. В некоторых районах власти готовятся к так называемым "столетним наводнениям".

В западной федеральной земле Рейнланд-Пфальц уровень воды на футштоке в ночь на вторник может подняться до 7,2 метра, а у города Кауб — до 7,5 метра. Такие наводнения в регионе происходят раз в 20 лет.

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Обер-бургомистр баварского Пассау (на месте слияния рек Дунай, Инн и Ильц) заявил, что уровень воды в городе может подняться до 11 метров, перекрыв таким образом показатель "столетнего наводнения" 2002 года.

Но ситуация может оказаться еще более сложной. Как сообщил ночью кризисный штаб, к полудню уровень воды в Дунае здесь может повыситься до исторического максимума в 12,55 метра. Сейчас историческая часть города, а также ряд центральных районов затоплены.

Из-за наводнения во многих городах включены сирены для оповещения жителей о ЧС. Эвакуированы несколько тысяч человек на востоке и юге страны. В пострадавших районах в понедельник отменены занятия в школах и детских садах, наблюдаются перебои в движении пригородных и междугородних поездов.

В Чехии в связи с наводнением правительство ввело в стране режим чрезвычайного положения. Оно объявлено во всех краях страны, за исключением Пардубицкого края.

Пражское государственное транспортное предприятие в воскресенье в связи с угрозой наводнения закрыло восемь станций метро.

В Австрии один человек погиб, еще двое пропали без вести в результате серьезных наводнений в западной и центральной части страны, сотни человек были эвакуированы.

Наводнение затронуло в наибольшей степени австрийские федеральные земли Форальберг на крайнем западе страны, долины Тироля, Зальцбург, и Верхнюю Австрию. В Нижней Австрии и Вене введена повышенная готовность к опасности наводнения. Эвакукции произведены в районах Обердорфа, Кутцбюэля и Куфштайна, Гмундена, в других местах.

За несколько дней в Австрии выпала двухмесячная норма осадков.

Фото: lidovky.cz