В Афинах взорваны три самодельные бомбы

В понедельник, 3 июня, утром возле кабинета генерального секретаря управления по делам свободы слова прав человека Минюста Греции Георгоса Сурласа взорвалась бомба, изготовленная из газовых баллончиков. Небольшие ожоги получили два человека

Об этом со ссылкой на сайт protothema.gr сообщает РИА Новости.

Кроме того, ночью в Афинах были взорваны еще два самодельных взрывных устройства.

Самодельная бомба небольшой мощности была заложена возле входа в офис чиновника на улице Михалакопулоса, недалеко от исторического центра Афин, и взорвалась в 8.05 по Киеву. Ранения от взрывной волны получил врач, проживавший в этом доме. Жительница дома пыталась потушить огонь и получила небольшие ожоги. Огонь был быстро потушен, взрывом немного повреждены двери. Полиция начала расследование.

Еще два взрыва произошли около трех часов ночи. Одна бомба из пяти газовых баллончиков была взорвана возле входа в здания, где находится Фонд экономических и промышленных исследований — один из наиболее авторитетных в Греции. Вторая — возле входа в здание министерства окружающей среды и энергетики. Ущерб в обоих случаях небольшой.

Нападения на офисы политиков и учреждения в Греции зачастую совершают ультралевые группировки. Жертвы в таких случаях редки.

Ранее "Главред" сообщал, что в декабре 2010-го в Афинах около здания суда произошел взрыв. Однако благодаря предупредительному звонку, поступившему за несколько минут до взрыва, полиция успела эвакуировать людей,

Фото: protothema.gr