﻿В Стамбуле строят баррикады и жгут машины, а полиция травит протестующих газом

Ночные столкновения протестующих с полицией в старом районе Стамбула - Бешикташ стали самыми кровавыми за все время массовых беспорядков, которые начались на прошлой неделе.

Мечети, магазины и помещения университета превратились во временные перевязочные пункты, где оказывали первую помощь раненым, сообщает BBC.

Участники протестов разбирали ночью мостовую и строили баррикады. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ.

У многих демонстрантов был ворота из-за высокой концентрации газа, у многих начался сильный кашель.

В ночных столкновениях участвовали около 10 тысяч человек.

По данным властей, за два последних дня в 67 городах были арестованы более 1700 человек.

Ранее "Главред" сообщал, что протесты начались несколько дней назад в Стамбуле из-за недовольства жителей планами городских властей по реконструкции центральной площади Таксим. Проект реконструкции предусматривает строительство торгового центра в популярном парке, а также расширение проезжей части вокруг площади.

Демонстрации против реконструкции постепенно перетекли в протесты против премьер-министра и находящейся у власти Партии справедливости и развития. В ответ премьер Реджеп Эрдоган заявил, что протесты организуют маргинальные группировки, которые получают поддержку из-за границы