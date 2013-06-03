После массовых беспорядков премьера Турции обвинили в имперских амбициях

Протестные выступления в Турции, превратившиеся в массовые беспорядки, никак не связаны с "арабской весной" и сирийским кризисом. Однако они могут свидетельствовать о том, что премьер Тайип Эрдоган меняет Турцию под себя, фактически превращает ее в новую Оттоманскую Порту

Такое мнение высказал в интервью президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Это абсолютно разные события, которые происходят независимо одно от другого, - считает Сатановский. - То, что премьер-министр Тайип Эрдоган является достаточно авторитарным лидером, многое меняет в Турции под себя, фактически превращает ее в новую Оттоманскую Порту и отодвинул от власти добрую половину страны, никак не связано с "арабской весной". Изменение конституции, изменение массы принципов, на которых Турция стояла со времен 20-х годов прошлого века, это не "арабская весна", это превращение Турции в новую Оттоманскую империю, что в книге нынешнего главы МИД Ахмета Давутоглу и написано".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Стамбуле строят баррикады и жгут машины, а полиция травит протестующих газом

"Участие Турции в сирийских событиях, разумеется, осложняет экономику, привело на турецкую территорию беженцев, привело множество боевиков, которые хозяйничают в приграничных районах, испортило отношения с Сирией и практически обнулило с ней торговлю", - отметил собеседник агентства.

Однако, по его словам, "основные заказчики гражданской войны в Сирии - это Саудовская Аравия и Катар". "Турция здесь играет менее активную роль, поэтому в данном случае все осталось на своих местах", - добавил Сатановский.

Ранее "Главред" сообщал, что общее число задержанных в ходе массовых беспорядков в Турции превысило 1700 человек. В Стамбуле, по сути, идут уличные бои, протестующие строят баррикады, а полиция травит их слезоточивым газом.

фото: cao-tv.ru