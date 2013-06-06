Уличные "бои" в Турции: новые подробности и самые яркие кадры

Турция охвачена массовыми акциями протеста, которые начались на прошлой неделе и только усиливаются. Официально погибли четыре человека, а число пострадавших за двое суток достигло около 3200 человек.

Чтобы сбить накал выступлений, силы безопасности арестовали в Измире 16 блогеров по обвинению в распространении в интернете подрывной информации, сообщает ИТАР- ТАСС.

Массовые беспорядки начались в Стамбуле из-за недовольства планами городских властей по реконструкции центральной площади Таксим. Проект реконструкции предусматривает строительство торгового центра в популярном парке и расширение проезжей части вокруг площади, чем местные жители были очень недовольны.

В итоге демонстрации против застройки переросли в выступления против премьера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и находящейся у власти в стране Партии справедливости и развития, а также распространились по всей стране, том числе, в ее столице - Анкаре. В ответ Эрдоган заявил, что протесты организуют маргинальные группировки, которые получают поддержку из-за границы. Позже Эрдоган еще раз призвал жителей Турции "не реагировать на провокации".

Одни из самых кровавых столкновений произошли в Стамбуле в ночь на понедельник, 3 июня. Участники протестов всю ночь разбирали мостовую и строили баррикады, а мечети, магазины и помещения местного университета превратились в перевязочные пункты, где оказывают помощь раненым.

Полиция во время столкновений с митингующими применила слезоточивый газ. Всего в ночных столкновениях принимали участие 10 тысяч человек. Фото, видео и подробности последних событий в Стамбуле смотрите ЗДЕСЬ.

Позже к акции протеста присоединились турецкие госслужащие, в результате чего протесты усилились. Во вторник, 4 июня, 250 тысяч госслужащил вышли на протесты: фото.

В ночь на 5 июня полиция снова разогнала протестующих в Стамбуле, применялись водометы и слезоточивый газ.

До этого полиция несколько раз разгоняла акции протеста, но они собирались вновь. Всего, по данным властей, за последние дни в 67 городах по всей Турции были арестованы, по состоянию на понедельник, 3 июня, более 2 тысяч человек. Ущерб от протестов власти оценивают в 38 миллионов долларов.

В первые дни активных разгонов протестов в соцсетях появилась информация о 27 погибших. Правозащитники из Международной организации Amnesty International заявили о двух погибших. Турецкие власти, правда, эту информацию опровергли.

Третьим погибшим стал Этхем Сарысюлюк, который был ранен в голову во время беспорядков в Анкаре.

Кроме того, международная хакерская группировка Anonymous в ночь на понедельник провела ряд атак на сайты госорганов Турции, обвалив значительную их часть.

Чем закончатся протесты, пока неизвестно. Некоторые эксперты уже связывают их с желанием турецкой власти возродить "новую Османскую империю".

Мнение эксперта о турецких событиях читайте ЗДЕСЬ.

А отечественный МИД предупредил украинцев, что им пока стоит воздержаться от поездок в Турцию. В Киеве же возле посольства Турции прошла акция в поддержку протестующих. Фото с митинга смотрите ЗДЕСЬ.

видео: 1tv.ru, youtube.com