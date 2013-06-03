Наводнение в Чехии: число погибших возросло

В Чехии число жертв наводнения увеличилось до пяти человек.

Об этом сообщает Чешское информагентство ЧТК со ссылкой на пресс-секретаря чешской полиции Павлу Копецку, пишет РИА Новости

По ее словам, последней официально подтвержденной жертвой наводнения стал 69-летний мужчина. "Тело погибшего было найдено в окрестностях населенного пункта Мечин. Мужчина поскользнулся, упал в реку и утонул", — сказала Копецка.

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Как сообщалось ранее, спасатели нашли тела двух погибших в обрушившемся доме в Тржебеницах недалеко от Праги. В воскресенье найдены были также тела еще двух утонувших в различных регионах Чехии. Полиция ищет трех спасателей, которые пропали во время оказания помощи населению.

Чрезвычайное положение в связи с наводнением было введено в воскресенье правительством страны во всех краях Чехии, за исключением Пардубицкого края.