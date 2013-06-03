Украинцам посоветовали не ездить в Турцию

МИД Украины в связи с массовыми беспорядками в Турции рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в эту страну, в частности, в Стамбул, Анкару, Измир, Эскишехир, Мугли, Коньи, Ялови, Анталью, Болу.

Об этом со ссылкой на Департамент информационной политики МИДа, сообщает УНИАН.

"Во избежание угроз для жизни и здоровья гражданам Украины, находящимся в настоящее время на территории Турецкой Республики, рекомендуется воздержаться от посещения мест чрезмерного скопления людей, не принимать участия в акциях протеста, демонстрациях или других массовых мероприятиях", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

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В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Турции по номерам телефонов: + 90 312 441 54 99, который работает круглосуточно, и + 90 312 441 84 42 или + 90 312 440 52 89.

Также МИД напоминает о функционировании круглосуточной горячей линии: +38 044 238 16 57.

Ранее "Главред" сообщал, что общее число задержанных в ходе массовых беспорядков в Турции превысило 1700 человек. В Стамбуле, по сути, идут уличные бои, протестующие строят баррикады, а полиция травит их слезоточивым газом.