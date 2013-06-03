Наводнение в Чехии может стать самым разрушительным за последние 10 лет

В Праге вода вот-вот затопит исторический центр. Карлов мост и прилегающие к нему улицы закрыты.

По всей стране объявлен режим стихийного бедствия. Наводнение может стать самым разрушительным за последние 10 лет, пишут Вести.ру.

Центр столицы уходит под воду. Остров Кампа — популярное туристическое место: гостиницы, рестораны, музеи — затоплен уже целиком. И если река поднимется еще хотя бы на метр, то же самое случиться и с Малой страной — левобережной частью Праги.

Сейчас через Влтаву протекает почти три тысячи кубометров воды в секунду. Это, конечно, не пять тысяч, как было в сильнейшее за 200 лет наводнение 2002 года, но уже в два раза больше нормы. Накануне на самых низких участках набережных военные установили трехметровые металлические заборы, закрыто метро, из районов, где риск затопления особенно высок, эвакуировано население.

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Как сообщалось, с воскресенья, почти на всей территории Чехии введен режим чрезвычайного положения. "Правительство выделило дополнительные средства пострадавшим от наводнения районам. Мы привлекаем к спасательной операции армию. 300 солдат уже работают в Праге. Всего же последствия наводнения будут ликвидировать 2000 военнослужащих", — сообщил премьер-министр Чехии Петр Нечас

Напомним, чрезвычайное положение в связи с наводнением было введено 2 июня, правительством страны во всех краях Чехии, за исключением Пардубицкого края. По последним данным полиции, число жертв наводнения увеличилось до пяти человек.

видео: Вести.ру