Протесты в Турции: стало известно об одном погибшем

В Турции в больнице скончался один из раненых, который стал первой жертвой ожесточенных акций протеста в стране.

Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на врачей, пишет РИА Новости.

По данным СМИ, молодой человек получил травмы накануне, когда автомобиль такси врезался в толпу протестующих в Стамбуле.

Как известно, в Турции несколько дней продолжается акция протеста из-за решения властей вырубить парк Гези в районе Таксим в Стамбуле и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс в рамках реконструкции одноименной площади. Протестующих поддержали половина провинций Турции и турки, проживающие в странах Европы. В Анкаре демонстранты требуют отставки правительства.

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Премьер-министр, в свою очередь, заявляет, что беспорядки инспирированы оппозицией, а позиция их участников не отражает массовых настроений в обществе.

Как сообщали ранее СМИ, за время беспорядков ранения получили 536 человек, более 2,3 тысячи были задержаны.