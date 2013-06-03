Наводнение в Чехии, Прагу заливает все больше: опубликованы фото и видео

Наводнение в Чехии пока не достигло катастрофических масштабов 2002 года, когда защитные барьеры Праги не выдержали, и вода затопила улицы города. В то же время, по прогнозам синоптиков дожди в ближайшие дни не прекратятся, и ситуация может усугубиться.

Самый высокий уровень опасности сейчас объявлен в 50 чешских городах, сообщает РИА Новости. В Праге из-за наводнения перекрыт исторический центр, частично не работает метро.

Кроме того, в городе идет эвакуация населения из зон затопления. Масштабная эвакуация жителей Праги при этом не проводится.

Еще в воскресенье, 2 июня, власти Чехии ввели во всех краях страны, за исключением Пардубицкого, чрезвычайное положение в связи с наводнением. По стране остановлено движение на десятках шоссе, в некоторых районах прекратили ездить поезда.

Власти Праги распорядились установить защитные барьеры вдоль реки Влтавы, перекрыты 19 улиц, исторический центр столицы, в том числе, знаменитый Карлов мост. Из-за наводнения закрыт знаменитый пражский зоопарк в столичном районе Троя, еще в воскресенье была начата эвакуация животных. Кстати, наводнение августа 2002 года нанесло зоопарку большой ущерб, многие животные тогда утонули из-за паводка.

Метеорологи прогнозируют в ближайшее время повышение уровня воды во Влтаве. В настоящее время в черте города через Влтаву протекает 2 тысячи 840 кубометров воды в секунду, нормальным объемом считается 149 кубометров в секунду. Защитные барьеры сооружены в Праге в расчете на 3 тысячи 250 кубометров в секунду. Метеорологи считают, что барьеры выдержат напор воды, который вскоре может возрасти до 2,9 тысячи кубометров.



Во время катастрофического наводнения в августе 2002 года защитные барьеры не выдержали напора, когда через Влтаву протекало 5,3 тысячи кубометров воды в секунду.



Кризисный штаб, созданный в Праге в связи с наводнением, заявляет, что ситуация находится под полным контролем властей.

Наводнение в Праге: новое видео

Напомним, число жертв наводнений в Чехии уже достигло пяти человек.

От большой воды, кроме того, страдают Германия и Австрия.

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