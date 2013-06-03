В Турции к протестам присоединились госслужащие: объявили забастовку

В Турции госслужащие решили выразить свое недовольство действиями полиции, по всей видимости, это связано с официальным сообщением о жертве беспорядков.

Один человек погиб в результате наезда на толпу демонстрантов машины такси на одном из стамбульских шоссе. Четверо получили травмы различной степени тяжести, сообщили в турецкой ассоциации медицинских работников.

Госслужащие решили поддержать демонстрантов и выразить протест против жестких мер, предпринятых правоохранительными органами. Работники госсектора объявили, что со вторника устроят двухдневную забастовку, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление конфедерации профсоюзов госслужащих.

"Участники забастовки должны быть одеты в черную одежду, на них должны быть повязаны черные ленты", - рассказали представители профсоюзов. Предполагается, что протестная акция начнется во вторник в 11:00 по киевскому времени.

Как известно, несколько дней во многих крупных турецких городах страны не прекращаются демонстрации против исламистского правительства во главе с премьер-министром Тайипом Эрдоганом.

Протесты в Стамбуле начались с протеста против вырубки парка Гези. Акции турецкого населения переросли в беспорядки, а требования демонстрантов превратились из экологических в политические.

Многие эксперты видят начало очередной "арабской весны", и теперь судьба Турции зависит от решения Эрдогана, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ночные столкновения протестующих с полицией, произошедшие в ночь со 2 на 3 июня, в старом стамбульском районе Бешикташ стали самыми кровопролитными за все время волнений, передает BBC. В них участвовало примерно 10 тысяч человек.

Протестующие разбирали мостовые, строя из этих материалов баррикады. Столкновения с манифестантами вынудили полицию применить слезоточивый газ, причем, что стало отличительным признаком турецких волнений, в большом количестве. По сообщениям корреспондентов с места событий, многих демонстрантов рвало от концентрации газа, у большинства начался сильный кашель. Мечети, магазины и расположенное неподалеку от района столкновений здание университета практически превратились в перевязочные пункты. Большое количество человек пострадало в результате ночных столкновений.

Напомним, что 31 мая полиция Стамбула перешла к решительным действиям: мирную демонстрацию, проходящую на площади Таксим четвертый день подряд, решено было разогнать водометами и слезоточивым газом. Полиция чересчур жестко начала применять силу, поэтому сидячая забастовка переросла в противостояние людей и правительства. Площадь, за которую ожесточенно сражались демонстранты, в итоге была ими занята, а полиция вынуждена была отступить.

На улицах появились баррикады, многочисленные столкновения с полицией стали причиной большого количества раненых и с той, и с другой стороны, а число арестованных по всей стране приблизилось к двум тысячам.