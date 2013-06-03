В Турции к протестам присоединились госслужащие: объявили забастовку

3 июня 2013, 19:55

Работники госсектора объявили, что со вторника устроят двухдневную забастовку

В Турции госслужащие решили выразить свое недовольство действиями полиции, по всей видимости, это связано с официальным сообщением о жертве беспорядков.

Один человек погиб в результате наезда на толпу демонстрантов машины такси на одном из стамбульских шоссе. Четверо получили травмы различной степени тяжести, сообщили в турецкой ассоциации медицинских работников.

Госслужащие решили поддержать демонстрантов и выразить протест против жестких мер, предпринятых правоохранительными органами. Работники госсектора объявили, что со вторника устроят двухдневную забастовку, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление конфедерации профсоюзов госслужащих.

"Участники забастовки должны быть одеты в черную одежду, на них должны быть повязаны черные ленты", - рассказали представители профсоюзов. Предполагается, что протестная акция начнется во вторник в 11:00 по киевскому времени.

Как известно,  несколько дней во многих крупных турецких городах страны не прекращаются демонстрации против исламистского правительства во главе с премьер-министром Тайипом Эрдоганом.

Протесты в Стамбуле начались с протеста против вырубки парка Гези. Акции турецкого населения переросли в беспорядки, а требования демонстрантов превратились из экологических в политические.

Многие эксперты видят начало очередной "арабской весны", и теперь судьба Турции зависит от решения Эрдогана, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ночные столкновения протестующих с полицией, произошедшие в ночь со 2 на 3 июня, в старом стамбульском районе Бешикташ стали самыми кровопролитными за все время волнений, передает BBC. В них участвовало примерно 10 тысяч человек.  

Протестующие разбирали мостовые, строя из этих материалов баррикады. Столкновения с манифестантами вынудили полицию применить слезоточивый газ, причем, что стало отличительным признаком турецких волнений, в большом количестве. По сообщениям корреспондентов с места событий, многих демонстрантов рвало от концентрации газа, у большинства начался сильный кашель. Мечети, магазины и расположенное неподалеку от района столкновений здание университета практически превратились в перевязочные пункты. Большое количество человек пострадало в результате ночных столкновений.

Напомним, что 31 мая полиция Стамбула перешла к решительным действиям: мирную демонстрацию, проходящую на площади Таксим четвертый день подряд, решено было разогнать водометами и слезоточивым газом. Полиция чересчур жестко начала применять силу, поэтому сидячая забастовка переросла в противостояние людей и правительства. Площадь, за которую ожесточенно сражались демонстранты, в итоге была ими занята, а полиция вынуждена была отступить.

На улицах появились баррикады, многочисленные столкновения с полицией стали причиной большого количества раненых и с той, и с другой стороны, а число арестованных по всей стране приблизилось к двум тысячам.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
жертвы Турция полиция протесты госслужащие аресты
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять