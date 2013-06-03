Прага уходит под воду со скоростью 20 сантиметров в час: жителей готовят к эвакуации

Центральная Европа переживает пик наводнения. Больше всего разрушений ожидается в Чехии — там на особом положении больше 50 городов. Прага сейчас напоминает Венецию, дожди не прекращаются.

Уровень воды во Влтаве продолжает подниматься - примерно на 20 см в час

А пик наводнения чешской столице предстоит пережить завтра в связи с поступлением воды из реки Бероунки.

Об этом сообщил сегодня представитель кризисного штаба, пишет ИТАР-ТАСС.

По его словам, жертвами стихии стали шесть человек, еще пятеро считаются пропавшими без вести. В Праге готовится эвакуация еще нескольких сотен горожан.

Уже затоплены острова в центральной части Праги, из воды видны только кроны вековых деревьев. Благодаря водозащитным заграждениям пока удалось преградить путь воде на улицы районов Мала Страна, где находится музей Франца Кафки.

С наводнениями борются 15 тыс пожарных и 3 тыс военнослужащих. Спасены около 250 человек.

Каждые три часа мэрия обновляет информацию о паводковой ситуации. И, судя по последним заявлениям, власти не исключают того, что оборона может быть прорвана. "Сейчас Влтава пропускает 2800 кубометров в секунду, — сообщил мэр Праги Томаш Худечек. — И на несколько дней ситуация стабилизировалась. Но все зависит от количества осадков. Мы, к сожалению, не можем, говорить, что пик пройден", пишут Вести.ру.

Окна подвалов забиты мешками с песком. На набережных — металлические заборы и мощные помпы, готовы откачивать воду с улиц. Прага борется за живучесть, но что-то пришлось отдать Влтаве без боя. Неделя дождей, и сейчас в реке уже в два раза больше воды, чем обычно. Целиком затоплен остров Кампа, известное туристическое место.

Наводнения в Европе: главные подробности, фото, видео

Накануне из опасных районов города вывезли несколько сот человек, включая пациентов госпиталя "На Франтишку". Из прибрежной части зоопарка подальше от воды переселили тигров, тапиров, черепах и носорога, чтоб не утонули, как в 2002-м, — многие сегодня в Праге вспоминают то великое бедствие 11-летней давности.

Со вчерашнего дня и до конца июня Чехия, кроме Пардубецкого края, — на чрезвычайном положении. Размыты дороги, снесены мосты — страна разрезана наводнением на части. Хуже всего — в Южной Богемии. "Я не могу себе представить, что будет, если дождь пойдет снова, — говорит мэр города Свобода-над-Упоу Иржи Спетла. — Мы здесь все просто утонем".

Также подтверждается факт гибели двух человек — вода подмыла дом, в котором жила престарелая пара, и он обрушился в реку. А еще ищут двух молодых людей, решивших прокатиться на быстрой паводковой волне. Пока нашли только их резиновую лодку.

Из-за проливных дождей вышли из берегов крупные реки Рейн и Дунай. Во многих городах на юге и востоке Германии (среди них — Дрезден и Лейпциг) введено чрезвычайное положение.

Уровень воды стремительно повышается. Волонтеры и спасатели не успевают возводить защитные ограждения из мешков с песком. Из ряда районов разом эвакуируют всех жителей. В Баварии на реке Мангфаль может вот-вот прорвать плотину. Затоплены автотрассы и железные дороги, во многих землях передвигаться можно лишь в лодках или с помощью авиации. Обесточены тысячи домов.

В Австрии очень тяжелая ситуация в горных районах. После дождей там на жилые дома сошли оползни. Люди спаслись, имущество утрачено.

Все больше территории Польши уходит под воду.

Тревога объявлена и в Словакии.