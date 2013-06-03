Премьер Турции назвал протесты "провокациями" экстремистов

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган, после ожесточенных столкновений в Стамбуле, призвал сограждан вести себя спокойно и не участвовать в протестах, которые, по его словам, устроены экстремистами.

Об этом лидер Партии справедливости и развития сказал перед отлетом с официальным визитом в Марокко, пишет ВВС.

"Сохраняйте спокойствие, не волнуйтесь, и все эти трудности будут преодолены", - сказал он.

"Эти протесты организованы экстремистами", - добавил Эрдоган. - "А то, что Партия справедливости и развития на трех выборах подряд увеличивала процент голосов, а также выиграла два референдума, показывает, что народ поддерживает Партию справедливости и развития".

Уличные бои в Турции: подробности, фото, видео

Между тем столкновения протестующих с полицией в Стамбуле и других городах Турции продолжаются уже несколько дней, а сражения в ночь на понедельник в старом стамбульском районе Бешикташ стали самыми ожесточенными за все это время.

Мечети, магазины и расположенное неподалеку здание университета превратились на время в перевязочные пункты, где оказывается первая помощь раненым.

Участники акций протеста разбирали ночью мостовые и строили из них баррикады. Полиция отвечала слезоточивым газом.

Западные СМИ сообщают, что у многих демонстрантов началась рвота от концентрации газа, у многих также начался сильный кашель.

Напомним, ночных столкновениях участвовали около 10 тысяч человек. По данным властей за два последних дня в 67 городах страны были арестованы более 1700 человек.