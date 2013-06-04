Президент Венесуэлы обвинил Колумбию в попытке отравления

Преемник Уго Чавеса – нынешний президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его могут отравить и к этому имеют отношение лидер оппозиции Энрике Каприлес и колумбийцы.

Об этом со ссылкой на венесуэльские СМИ сообщает РИА "Новости".

Так Мадуро прокомментировал состоявшуюся недавно встречу Каприлеса с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом. "То, что они сделали, не было недоразумением… Богота превратилась в центр заговора против нас, где планируют убийство Диосдадо Кабельо (главы парламента Венесуэлы), где планируют отравить меня, где планируют убийства солдат венесуэльской армии…", — сказал Мадуро.

По словам президента, лидеры оппозиции, приезжая в Колумбию, прекрасно осведомлены о планах заговора "против мира и родины".

Ранее Венесуэла не исключила возможности пересмотра своего участия в процессе мирного урегулирования в Колумбии в свете состоявшейся встречи президента Колумбии с Каприлесом. Венесуэла является одной из стран-посредников на проходящих с осени 2012 года переговорах о мире между колумбийскими властями и повстанцами из Революционных вооруженных сил Колумбии. Еще ранее власти Венесуэлы обвиняли экс-президента Колумбии Альваро Урибе в причастности к планам по подготовке актов дестабилизации в Венесуэле.

Со своей стороны президент Колумбии выразил недоумение высказываниями о том, что его страна может быть вовлечена в заговор против Венесуэлы. "Надеюсь, что любое недопонимание в отношениях мы сможет цивилизованно решить во благо Венесуэлы и Колумбии — благоразумно и по дипломатическим каналам", — сказал Сантос.

Ранее "Главред" сообщал, что в июле 2010-го Венесуэла отозвала своего посла из Колумбии в связи с обвинением Каракаса в том, что он позволял укрываться на территории страны леворадикальным боевикам. Дипотношения между двумя странами были восстановлены спустя месяц.