Число жертв наводнения в Европе возросло до семи

В земле Баден-Вюртемберг, что юге Германии, спасатели обнаружили тело мужчины, который пропал 31 мая во время наводнения в округе Тюбинген, поиски второго пропавшего без вести пока продолжаются.

Об этом со ссылкой на представителя окружной полиции сообщает РИА Новости.

"Сорокашестилетний строитель, который, как предполагается, вечером в минувшую пятницу упал в реку Ельзах в городе Бад-Урах, мертв. Его тело было около 13.00 (14.00 по Киеву) обнаружено в реке Эрмс, в 13 километрах от предполагаемого места происшествия", — сказал собеседник агентства.

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Таким образом, число жертв сильного наводнения в Европе официально достигло семи. Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате разгула стихии в Чехии, еще один — в Австрии.

Кроме того, чешская полиция ищет трех спасателей, которые пропали во время оказания помощи населению.

Еще один житель Германии числится пропавшим без вести. Мужчина пропал в Ройтлингене (округ Тюбинген) в минувшую субботу, 1 июня. Тогда в полиции сообщали, что он, скорее всего, спрыгнул или упал в реку Эхац.

Ранее "Главред" сообщал, что проливные дожди, которые идут с середины прошлой недели, стали причиной сильных наводнений в целом ряде регионов Германии. Больше всего пострадали Бавария, Саксония, Баден-Вюртемберг и Тюрингия.