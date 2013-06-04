Массовые беспорядки в Турции: новая жертва и 3000 пострадавших

В ходе массовых беспорядков в Турции официально погибли два человека, а число пострадавших за двое суток составило, по меньшей мере, 3195 человек, сообщают медицинские службы.

Об этом со ссылкой на телеканал CNN сообщает РИА Новости.

По данным местных СМИ, на юге страны погиб еще один человек — 22-летний Абдуллах Комерт скончался в больнице от огнестрельных ранений, полученных во время беспорядков в провинции Хатай.

"Абдуллах Комерт был серьезно ранен выстрелом из огнестрельного оружия, произведенного неизвестным лицом", — сообщили местные телеканалы.

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По данным CNN, еще 26 раненых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее "Главред" сообщал, что стало известно о смерти одного из пострадавших в ходе акций протеста. По данным СМИ, молодой человек погиб в воскресенье, когда автомобиль такси врезался в толпу протестующих в Стамбуле.

Ранее "Главред" сообщал, что в Турции несколько дней продолжается акция протеста из-за решения властей вырубить парк Гези в районе Таксим в Стамбуле и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс в рамках реконструкции одноименной площади. Протестующих поддержали половина провинций Турции и турки, проживающие в странах Европы. В Анкаре демонстранты требуют отставки правительства.

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