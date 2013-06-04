В Праге затопило район мужа Тимошенко – СМИ

От небывалого наводнения, от которого особенно пострадали Германия, Австрия и Чехия, Прага продолжает уходить под воду. Пострадал даже район, где живет муж экс-премьера Юлии Тимошенко – Александр Тимошенко, сообщает "Сегодня".

Как рассказала живущая в Чехии украинка Нелли Головань, люди из затопленных районов уезжают к родственникам. "Я живу в самом возвышенном районе, и у нас есть газ и электричество, в некоторых других это отключено. Там, где раньше была пешеходная зона, теперь плавают лебеди", - рассказала очевидица наводнения.

По ее словам, когда начало затапливать, некоторые чехи запаниковали, начали запасаться хлебом и мясом.

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А вот руководитель украинского танцевального коллектива в Чехии Дара Любачивская рассказала, что 11 лет назад помогала чехам строить баррикады из мешков с песком против наводнения, и если понадобится, то и в этот раз поможет.

В Чехии сейчас переживают наводнение и несколько известных украинцев. Экс-министр Богдан Данилишин находится в Праге и сказал, что, по местным прогнозам, вода будет заливать Чехию до завтрашнего дня. Район Лидиче, где, по слухам, живет муж Юлии Тимошенко Александр, — тоже подтоплен.

Ранее "Главред" сообщал, что из-за наводнения в Чехии погибли пять человек, еще трое спасателей считаются пропавшими без вести.

фото: ceskenoviny.cz