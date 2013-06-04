Наводнение в Европе: в Германии побит 500-летний рекорд

Обрушившееся на Центральную Европу мощное наводнение, от которого особенно пострадали Чехия, Германия и Австрия, уже унесло жизни десяти человек и даже бьет 500-летние рекорды, как в германском Пассау.

Из-за сильных наводнений власти Чехии были вынуждены открыть шлюзы на юге страны, чтобы ослабить давление в плотинах, из-за чего огромные массы воды устремились по направлению к Праге, сообщает BBC.

На данный момент в Чехии в результате наводнения погибли семь человек, в Австрии – двое погибших и трое числятся пропавшими без вести.

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В земле Баден-Вюртемберг, что юге Германии, спасатели обнаружили тело мужчины, который пропал 31 мая во время наводнения в округе Тюбинген, поиски второго пропавшего без вести пока продолжаются.

В Германии на юг страны отправлены дополнительные армейские подразделения для оказания помощи местным жителям.

Например, в баварском городе Пассау вода достигла уровня, который здесь не наблюдали с XVI века (впервые за 500 лет). Многие районы города затоплены, людей эвакуируют на лодках. В некоторые места спасатели вообще не могут добраться.

Ранее "Главред" сообщал, что официально погибли 7 человек, а еще четверо – считаются пропавшими без вести.